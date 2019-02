Vida Urbana Homem, pardo ou negro, nordestino: conheça o perfil dos ‘escravos modernos’ Mapeamento revela que 87% dos trabalhadores resgatados são homens e 13%, mulheres; 22% deles tinham apenas até o 5.º ano do ensino fundamental completo

Dados reunidos pela Inspeção do Trabalho – braço do Ministério da Economia – apontam que o trabalhador resgatado em situação análoga à escravidão no Brasil, em 2018, é homem, pardo ou negro, vive ou nasceu no Nordeste. O levantamento tem como base dados do seguro-desemprego do trabalhador resgatado e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged...