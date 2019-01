Vida Urbana Homem paga passagem para viajar ao lado do cachorro e relato repercute na internet “Se seu dog não merece o mesmo conforto que você, então, na moral, você não merece ter um dog”, disse o artesão em sua publicação

Quanto você pagaria para que seu melhor amigo viajasse no conforto ao seu lado? O artesão Guilherme Santana desembolsou mais de R$ 130 com esse fim e ganhou fama ao relatar sua história no Facebook. “Se seu dog não merece o mesmo conforto que você, então, na moral, você não merece ter um dog”, disse ele na publicação em que aparece no ônibus junto com o cão. “Você ...