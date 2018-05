Cidades Homem morto por PM em escola é apontado como chefe de quadrilha que queimou aposentado Em tentativa de assalto em Susano (SP), uma policial à paisana defendeu mães e crianças que participavam de evento escolar

O delegado Edson Gianuzzi, que atua no Distrito Central de Suzano, deu detalhes em entrevista ao G1 nesta terça-feira (15) sobre Elivelton Neves Moreira, identificado como o homem que sacou uma arma em frente a uma escola particular no último sábado (12) e foi morto por uma policial à paisana. De acordo com o delegado, o rapaz, de 20 anos, era&nb...