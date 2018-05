Cidades Homem morre esfaqueado após discussão em bar por jogo de sinuca O suspeito disse que gostaria de pedir desculpa pela briga, mas atingiu a vítima com uma facada na barriga

Um homem morreu após ser esfaqueado em um bar na manhã deste domingo (27), na zona rural de Araguatins, norte de Tocantins. Testemunhas contaram que a motivação do crime seria um jogo de sinuca. De acordo com o portal G1, a vítima foi identificada como o lavrador Valdenir Paulo de Souza, de 37 anos. Na noite de sábado (26), ele se envolveu em uma discussão no est...