Homem morre em saída de pista na BR-364, próximo a Cachoeira Alta

Um homem de 40 anos morreu na tarde desta segunda-feira (19) após uma saída de pista no km 61 da BR-364, nas proximidades do município de Cachoeira Alta, no Sul de Goiás. Cleiton dos Santos Carneiro teria perdido o controle do carro, saído da pista e batido em uma árvore. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), chovia no momento do acidente. A corporação inform...