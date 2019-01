Vida Urbana Homem morre em capotamento na GO 080, em Jaraguá Outras duas pessoas também estavam no veículo, mas sofreram apenas ferimentos leves

Um homem morreu em um acidente na manhã deste domingo (13), na GO 080, em Jaraguá. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo que a vítima conduzia saiu da pista e capotou. O homem ficou preso nas ferragens e foi retirado do veículo sem vida. Outras duas pessoas também estavam no carro, mas sofreram apenas ferimentos leves e foram encaminhados para o Hospital Munici...