Cidades Homem morre em acidente de trânsito após matar a enteada com três tiros, em Goianésia A jovem de 25 anos era cadeirante e tentava proteger a mãe em uma briga entre o casal

Um homem morreu em um acidente de trânsito na GO-230 após matar a enteada cadeirante, na madrugada desta sexta-feira (7), em Goianésia, cidade distante 178 quilômetros de Goiânia. As informações são do G1 Goiás. O registro da ocorrência aponta que o homem estava com a esposa em um bar da cidade, quando os dois começaram a brigar. O homem teria voltado sozinho para c...