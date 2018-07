Cidades Homem morre em ação policial no Setor Perim, em Goiânia Segundo a polícia, ele e um comparsa foram flagrados roubando uma residência

Um homem morreu em confronto com a Polícia Militar no final da noite deste domingo (15) no Setor Perim, em Goiânia. Segundo a polícia, ele e outro rapaz foram flagrados roubando uma residência. A dupla quando viu a chegada da viatura tentou fugir em uma motocicleta, levando uma TV LCD. Os suspeitos entraram em uma rua sem saída e trocaram tiros com a polícia. Um deles f...