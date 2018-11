Cidades Homem morre em ação policial na Vila Alzira, em Aparecida de Goiânia De acordo com os policiais, o suspeito teria reagido a uma abordagem, o que deu início a uma troca de tiros; ele chegou a ser socorrido com vida mas morreu no hospital

Um homem morreu no início da tarde desta quinta-feira (29) durante uma suposta troca de tiros com agentes da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), na Vila Alzira, em Aparecida de Goiânia. As informações da polícia são de que o suspeito reagiu a uma abordagem dos agentes, o que motivou a troca de tiros. A vítima ficou ferida e foi levada a uma unidade de saú...