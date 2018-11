Cidades Homem morre em ação policial em Luziânia Com ele, os policiais apreenderam drogas, um revólver calibre 38 e uma balança de precisão

Um homem morreu durante uma troca de tiros, na tarde deste domingo (25), no Jardim Ingá, em Luziânia, no entorno do Distrito Federal. Com o suspeito, foram apreendidos 3 kg de drogas, uma arma de calibre 38 e uma balança de precisão. Segundo a equipe de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (ROTAM), o suspeito atirou contra os policiais durante uma aborda...