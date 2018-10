Cidades Homem morre em ação policial em Goiânia O suspeito atirou após ser abordados por policiais, informou a Polícia Civil

Um homem morreu em um tiroteio, na noite desta segunda-feira (15), no bloco 6 de um condomínio, no Buena Vista, em Goiânia. A Polícia Civil (PC) informou que o suspeito começou a atirar após ser abordado por policiais, que revidaram também com tiros. Ele foi baleado, não resistiu aos ferimentos e morreu. Na casa do homem foram apreendidos dois tabletes de maconh...