Cidades Homem morre e criança de 4 anos é baleada em Goiânia Um dos suspeitos do crime foi preso

Um homem morreu e uma criança, de 4 anos, ficou ferida após serem baleados na noite desse sábado (29), no Jardim Primavera, em Goiânia. Segundo testemunhas do crime, João Pedro da Silva Moura, de 24 anos, estava dentro do carro com duas sobrinhas em uma praça da Avenida Comercial, Área III, quando foi executado por três homens em duas motos. Um dos suspeitos foi pe...