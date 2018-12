Vida Urbana Homem morre atropelado na BR-364, em Jataí A vítima, que não portava documentos, não resistiu aos ferimentos

Um homem morreu após ser atropelado por um carro, no fim da madrugada desta segunda-feira (10), no viaduto, próximo à BR-364, em Jataí, na região Sudoeste do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, que estava sem documentos, não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. O motorista do carro ficou no local para prestar apoio. Apesar do oco...