Cidades Homem morre após ser esmagado por trator em Goiás Vítima estava ajudando a transportar toras de madeira, informou o Corpo de Bombeiros

Um homem morreu após ser esmagado por um trator, na manhã desta sexta-feira (15), na zona rural do município de Vianópolis, região central do Estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele estava ajudando a transportar toras de madeiras para caminhões. De acordo com os bombeiros, o terreno estava desnivelado e o trator tombou, deixando a vítima presa. Por causa do pes...