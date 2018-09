Cidades Homem morre após ser esfaqueado, no Setor Oeste, em Goiânia Caso está sendo investigado pela Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH)

Na madrugada desta segunda-feira (17), um homem morreu após ser esfaqueado no Setor Oeste, próximo à Praça do Cigano, em Goiânia. Segundo informações preliminares da Polícia Militar (PM), por volta das 22 horas, a vítima teria brigado com um rapaz por causa de uma camisa. O suspeito o teria ameaçado, mas foi embora. Ainda de acordo com o a PM, por volta das 4 hora...