Homem morre após ser baleado no Carolina Parque, em Goiânia

Um homem morreu ao ser baleado no tórax na manhã desta segunda-feira (11) na Rua CP 25, no Carolina Parque, em Goiânia. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para socorrê-lo, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Segundo a assessoria de imprensa dos bombeiros, a corporação foi acionada pela Polícia Militar por volta das 9h. Após a constatação da mor...