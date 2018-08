Cidades Feirante de 49 anos morre ao receber descarga elétrica enquanto desmontava barraca em Itaberaí Uma investigação está em andamento para averiguar qual o real motivo da morte do homem

O feirante Edson Gomes de Sousa, de 49 anos, morreu na tarde do último domingo (19), após levar um choque enquanto desmontava a barraca dele, em Itaberaí, região Noroeste de Goiás. De acordo com as investigações da Polícia Civil de Itaberaí, Edson teria subido em uma escada para retirar a lâmpada de sua tenda, momento em que levou um choque e caiu. A delegada de...