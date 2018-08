Cidades Homem morre após perder o controle de motocicleta e se chocar contra poste, em Goiânia De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict), a vítima chegou a ser atendida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu e faleceu no local

Atualizado às 16h10 Um motociclista de 31 anos morreu após sofrer um acidente na manhã desta quarta-feira (29), no Setor Parque das Flores, na Região Norte da capital. De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict), o homem, identificado como Saulo Macedo da Silva, conduzia uma motocicleta do modelo Honda/CG 125 ...