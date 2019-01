Vida Urbana Homem morre após descarga elétrica no Conjunto Caiçara O homem estava em uma escada, do lado de fora de casa, quando sofreu o choque elétrico

Um homem de 41 anos de idade morreu após sofrer um choque elétrico no início da tarde de hoje (29), no Conjunto Caiçara em Goiânia. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima estava em cima de uma escada, do lado de fora de casa, quando foi atingido pelo choque e, em seguida, caiu do equipamento já agonizando. Ainda não há informações de onde teria vindo ...