Vida Urbana Homem morre após carro colidir com caminhão na GO-154 Motorista do caminhão não ficou ferido e a pista não precisou ser interditada

Um homem morreu na madrugada deste domingo (27), ao colidir o carro que dirigia contra um caminhão na GO-154, na zona rural de Itaguaru, sentido Uruíta, no Noroeste de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima bateu o veículo de frente com um caminhão, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após ser retirado das ferragens, o corpo do motorista do car...