Vida Urbana Homem morre após capotamento na BR-060, em Cesarina A vítima ficou presa nas ferragens do veículo e os agentes dos bombeiros tiveram dificuldades para retirar o corpo

Um homem de 39 anos de idade morreu na tarde de hoje (11) após capotar o carro em que estava no quilômetro 29 da BR 060, na zona rural da cidade de Cesarina, no interior de Goiás. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 13h e informações preliminares apontam que o condutor perdeu o controle do veículo. A vítima ficou presa nas ferrag...