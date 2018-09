Cidades Homem morre após bater carro em árvore em Aparecida de Goiânia Motorista estava sozinho no veículo

Um homem identificado como Josimar Ribeiro da Silva, de 46 anos, morreu na noite de sábado (15), após bater seu Ford Ka prata em uma árvore do cruzamento da Avenida Independência com a Rua 110, no Jardim Miramar, em Aparecida de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, com o impacto, o motorista, que estava sozinho no veículo, ficou gravemente ferido. O Serv...