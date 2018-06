Cidades Homem morre afogado no Rio Uru, em Carmo de Rio Verde Vítima entrou na água para tentar salvar a mulher

Equipes do Corpo de Bombeiros encontraram, na manhã deste domingo (17), o corpo de um homem de 55 anos, que morreu afogado no Rio Uru, em Carmo de Rio Verde, cidade distante 176 quilômetros de Goiânia. De acordo com Corpo de Bombeiros, um casal estava pescando no rio na tarde desse sábado (16), quando a mulher cai na água. O marido entrou na água para salvá-la, mas ac...