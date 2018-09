Cidades Homem morre 6 dias depois de ser agredido com garrafa de cerveja e espancado em Goiás Suspeito foi preso enquanto lavava as roupas sujas de sangue

Um homem, identificado como João Eurípedes Nogueira, morreu na tarde de quarta-feira (12), no Hospital de Urgências de Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, seis dias depois de ser espancado por um homem, em Nazário. No dia 6 de setembro, João foi agredido com uma garrafa de cerveja na cabeça e espancado. Ele foi socorrido inconsciente e encami...