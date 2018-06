Cidades Homem mata ex a facadas dois dias após ser liberado em audiência de custódia Vinícius Rodrigues de Sousa, de 24 anos, não aceitava o término do relacionamento com a vítima, Tauane Morais dos Santos, de 23. Após o crime, ele tentou suicídio com golpes de faca no tórax

A jovem Tauane Morais dos Santos, de 23 anos, foi morta a facadas pelo ex-companheiro, Vinícius Rodrigues de Sousa, de 24, na última quarta-feira (6) em Samambaia, Região Administrativa do Distrito Federal (DF), limítrofe ao município de Santo Antônio do Descoberto, no Leste goiano. O crime ocorreu pouco após o autor ser solto em audiência de custódia, dias depois de s...