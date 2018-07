Cidades Homem mata a ex-mulher e escreve carta de dez páginas para justificar o crime Término do relacionamento ocorreu há um ano, mas ele alegou que suspeitava de traição

Stefanno de Jesus Amorim, suspeito de matar a ex-mulher, foi preso na terça-feira (17) após uma denúncia anônima. No entanto, ele ficou três dias foragidos e, nesse período, escreveu uma carta de dez páginas, na qual confessou o crime e afirmou que a motivação do assassinato foi por ciúmes. A funcionária do Ministério dos Direitos Humanos Janaína Romão Lúcio, de 30 ...