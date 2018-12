Cidades Homem invade igreja e ataca fiéis a facadas em Aparecida de Goiânia: “vai morrer todo mundo” Jovem entrou durante uma celebração religiosa com duas facas do tipo açougueiro nas mãos e esfaqueou pessoas aleatoriamente; quatro pessoas ficaram feridas e tiveram que ser socorridas

Atualizado às 15h07 Fiéis de uma igreja localizada no Setor Colina Azul, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, foram atacados a facadas por um jovem de 28 anos na manhã deste domingo (2), quando o rapaz invadiu uma celebração religiosa que era realizada no local. De acordo com informações preliminares da equipe da Polícia Militar de Goiás (PM-...