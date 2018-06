Cidades Homem fica gravemente ferido após ser atropelado por ônibus do Eixo Anhanguera, em Goiânia Corpo de Bombeiros levou a vítima ao Hugol com traumatismo cranioencefálico

Um homem de 30 anos ficou gravemente ferido na tarde desta sexta-feira (8) após ser atropelado por um ônibus do Eixo Anhanguera no setor Campinas, próximo à Estação José Hermano, em Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Luiz Aurélio de Oliveira sofreu traumatismo cranioencefálico e foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências de Goiânia Governador O...