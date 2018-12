Vida Urbana Homem fica ferido após trave de gol cair durante jogo de futebol em Goiânia Vítima precisou ser encaminhada para o Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia

Um homem ficou ferido na tarde desta segunda-feira (24), no Jardim Fonte Nova, em Goiânia, depois de ser atingido no quadril por uma barra de ferro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a trave do gol de um campo de futebol caiu sobre a vítima que jogava bola no local. Ainda segundo os bombeiros o homem ficou com fortes dores devido ao impacto e foi levado ao Cen...