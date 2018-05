Cidades Homem em situação de rua é espancado no Centro de Goiânia A autoria ou os motivos para a agressão ainda não estão esclarecidos

Um homem de 42 anos, em situação de rua, foi espancado na manhã desta quinta-feira (17) na Rua 10, no Centro de Goiânia. A Polícia Militar não soube informar a autoria ou os motivos para a agressão. O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o socorro do homem, que estava com feridas na cabeça e consciente. Ele foi levado ao Hospital de Urgências de Goiân...