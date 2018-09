Cidades Homem de 70 anos morre atropelado na BR-050, em Catalão Vítima atravessava a rodovia com uma moto quando foi atingido por uma carreta

Um homem de 70 anos morreu, nesta terça-feira (18), após ser atropelado na BR-050, no trevo que dá acesso a Catalão, cidade localizada a 261 km de Goiânia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima atravessava a rodovia com uma moto quando foi atingido por uma carreta. O idoso chegou a ser levado para o hospital, em estado grave, mas não resistiu aos f...