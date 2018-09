Cidades Homem de 47 anos é assassinado em Feira do Pai Eterno, em Trindade Lídio Alves Correia foi atingido na cabeça e não resistiu aos ferimentos

O ambulante Lídio Alves Correia de 47 anos foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira (4) na Feira do Pai Eterno, em Trindade, na região metropolitana de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem vendia bebidas no local. As testemunhas informaram que um homem, ainda não identificado chegou ao local, atirou na cabeça da vítima e fugiu. O Corpo ...