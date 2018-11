Cidades Homem de 33 anos morre baleado durante festa na sua casa em Aparecida de Goiânia A vítima, que não tinha passagens pela polícia, foi atingida no tórax e não resistiu aos ferimentos e morreu

Um homem, de 33 anos, morreu baleado dentro de casa na madrugada deste domingo (17), no Jardim Veneza, em Aparecida de Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC), acontecia uma festa na residência, quando a vítima discutiu com uma pessoa, que foi embora e retornou com um amigo. Em seguida, Regisnaldo Duarte de Souza foi baleado e os dois fugiram. A vítima, que não tin...