Cidades Homem de 21 anos é morto a tiros em distribuidora de bebidas, em Aparecida de Goiânia Crime teria sido cometido depois que a vítima discutiu com outros dois homens

Um homem de 21 anos foi morto a tiros dentro de uma distribuidora de bebidas na noite desta sexta-feira (23) no Jardim Miramar, em Aparecida de Goiânia. Segundo o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), o crime aconteceu depois de uma discussão da vítima com outros dois homens. Após o crime, os suspeitos fugiram do local e o bar foi fechado logo após o ocorri...