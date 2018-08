Cidades Homem confessa ter assassinado mulher grávida por ciúmes no Rio de Janeiro A vítima foi morta na frente do filho de três anos

Um homem confessou ter assassinado a mulher, grávida de dois meses, durante uma crise de ciúmes. O suspeito foi preso horas depois do crime, na noite desta segunda-feira (6), no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. As informações são do jornal Extra. O pintor Anderson da Silva, de 28 anos, estava desconfiado que não fosse pai do bebê que Simone...