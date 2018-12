Vida Urbana Homem com passagem por roubo é morto em distribuidora de bebidas de Aparecida O suspeito fugiu em uma moto após o crime

Um homem foi morto a tiros, na madrugada desta segunda-feira (17), em uma distribuidora de bebidas na Vila Romana, em Aparecida de Goiânia. De acordo com a Polícia Civil (PC), a vítima bebia no estabelecimento comercial quando um motociclista chegou, desceu do veículo, atirou na cabeça dela e fugiu. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A vítima...