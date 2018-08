Cidades Homem com mais 10 passagens por tráfico é morto em Senador Canedo Polícia suspeita que crime foi motivado por acerto de contas

Um homem, com 10 passagens por tráfico de drogas, foi morto a tiros, na tarde desta quitna-feira (16), no setor Morada do Morro, em Senador Canedo, Região Metropolitana da capital. O Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) informou que a vítima estava em uma bicicleta quando foi abordada pelos suspeitos, que estavam em um carro. O homem foi atingido com três tiros...