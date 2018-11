Cidades Homem cai do telhado e é levado para o Hugo com vários ferimentos Bombeiros orientam que em dias chuvosos esse tipo de ação deve ser evitado

Um homem de 37 anos ficou ferido ao cair do telhado de uma casa por volta das 14h30 desta sexta-feira (9), no Setor Parque Santa Cruz, em Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a altura da queda ainda não foi informada, mas a vítima teve vários ferimentos e sentia muitas dores no quadril e foi encaminhada para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Segundo a corporaçã...