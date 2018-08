Cidades Homem atropela dona de bar que se recusou a vender bebidas O condutor do veículo fugiu sem prestar socorro e ainda não foi identificado

Uma mulher foi atropelada na madrugada deste sábado (25) em Buritama, interior de São Paulo, após se recusar a vender bebidas alcoólicas a um homem. As imagens do circuito de segurança mostram o momento em que um homem entra em uma caminhonete, pede para que outro retire uma bicicleta da frente, e em seguida avança sobre duas pessoas, atropelando a dona do estabelecimento. A mulher...