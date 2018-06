Cidades Homem atira contra três pessoas e um comparsa em bar de Aparecida de Goiânia Um idoso e o comparsa, que teria sido atingido acidentalmente pelo atirador, morreram

Um suspeito de ter atirado em três pessoas que estavam em um bar morreu após ser baleado pelo próprio comparsa durante a fuga. A confusão aconteceu na noite de sábado (2) na Rua Trinta de Março, no Goiânia Park Sul, em Aparecida de Goiânia. De acordo com a apuração do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH), o homem, ainda não identificado, chegou ao local em um ...