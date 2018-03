"Homem-Aranha" com 48 passagens pela polícia é preso no Setor Coimbra

Um homem com 48 passagens pela polícia foi preso na tarde de hoje (28) no setor Coimbra, em Goiânia. Ao checar a ficha criminal do suspeito, durante uma abordagem no Setor Coimbra, os policiais ficaram impressionados ao descobrir a quantidade de passagens, sendo todas elas em outros estados, incluindo um mandado de prisão expedido pela Justiça de Brasília, pelo crime de furto.

Frank Santiago Leal, conhecido como Homem-Aranha, ganhou o apelido pelo fato de sempre furtar apartamentos do segundo andar pra cima. Em sua última prisão, o homem foi pego furtando dinheiro em um apartamento no sexto andar de um edifício em Brasília.

De acordo com Polícia Millitar, o suspeito disse não ter medo de despencar dos prédios, já que essa é sua modalidade preferida de crime e pretende continuar.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Capturas de Aparecida de Goiânia onde ficará a disposição da Justiça.