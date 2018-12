Cidades Homem agride filho de 4 anos e tenta tirar a própria vida em Anápolis De acordo com a Polícia Militar, menino teria sido atirado no chão após desentendimento entre casal, ocorrido em via pública

Atualizado às 18h23 Um suposto desentendimento entre um homem e sua ex-mulher, ocorrido na tarde desta segunda-feira (3), em Anápolis, a 48 quilômetros da capital, teria desencadeado uma sequência de fatos que acabou com duas vítimas em estado grave, entre elas um menino de 4 anos, filho do casal, e o próprio pai. De acordo com informações preliminares da Polícia Mi...