Vida Urbana Homem agride companheira e é preso em Bom Jesus de Goiás Vítima foi atacada com socos e chutes

Um homem de 53 anos foi preso suspeito de agredir a companheira em Bom Jesus de Goiás, na região Sul do Estado. Segundo a Polícia Civil (PC), a prisão ocorreu na última sexta-feira (4), após Romildo Soares Gomes atacar a vítima com socos e chutes. De acordo com a PC, vizinhos chamaram os policias que constataram a agressão. Ele foi preso em flagrante pela prátic...