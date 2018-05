Cidades Homem acusado de jogar a esposa pela janela em Goiânia passa por júri popular Ele teria tentado simular o suicídio da esposa e, segundo a acusação, contou com a ajuda dos pais para alterar a cena do crime

O homem acusado de jogar a própria esposa pela janela para simular seu suicídio enfrenta júri popular na manhã desta quinta-feira (17), desde as 8h30. O crime aconteceu em 22 de outubro de 2009. De acordo com a acusação do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), o réu, Renato Oliveira de Souza, e a esposa, Juliana Brandão Lourinho, eram casado...