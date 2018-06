Cidades Homem abre fogo em festa junina e mata dois no setor Jardim Florença, em Aparecida de Goiânia Segundo testemunhas, uma pessoa teria passado no local atirando contra as vítimas e teria fugido em seguida, sem ser identificada

Cinco pessoas foram baleadas na noite de hoje (15) em uma festa junina no setor Jardim Florença, em Aparecida de Goiânia. Duas pessoas morreram, e as outras vítimas foram encaminhadas para a UPA do Buriti Sereno e para o Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia (Huapa). Segundo informações de testemunhas, uma pessoa teria passado no local atirando contra...