Cidades Homem é socorrido de helicóptero pelo Corpo de Bombeiros em Cristianópolis Vítima teve as duas pernas esmagadas por caminhão que transportava gado e tombou na GO-139

Um homem, de 35 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros de helicóptero em Cristianópolis, no Sudeste de Goiás, na tarde desta quinta-feira (7), após um acidente. A vítima teve as duas pernas esmagadas por um caminhão que tombou na GO-139. O veículo estava carregado com gado. A vítima estava sendo transportada no caminhão, juntamente com a motocicleta. Ele fo...