Vida Urbana Homem é preso tentando enviar droga escondida em produtos para dentro de presídio de Planaltina A maconha estava escondida em meio a alimentos e utensílios de higiene pessoal que o visitante deixou na unidade

Servidores da Unidade Prisional (UP) de Planaltina, na 8ª Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), interceptaram, nesta terça-feira (29), a entrada de um embrulho com drogas no presídio. O suspeito tentava a entrada da uma porção de maconha escondida no meio de alimentos e utensílios de higiene pessoal para um reeducando. O direto...