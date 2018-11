Cidades Homem é preso suspeito usar táxi para vender drogas em Morrinhos A polícia chegou ao suspeito após denúncias feitas por moradores da cidade

A Polícia Civil (PC) de Morrinhos prendeu na manhã desta sexta-feira (23) um homem suspeito de usar um táxi para disfarçar o tráfico de cocaína. O taxista de 23 anos foi preso com 80 gramas do entorpecente após investigação que identificou uma movimentação suspeita do home pela manhã. Durante uma ação de busca e apreensão da polícia, que estava monitorando o home...