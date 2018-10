Cidades Homem é preso suspeito de tráfico de drogas no Setor Finsocial, em Goiânia; veja vídeo Na casa do homem os policiais encontraram quatro tabletes de maconha, produtos para o refino de cocaína, crack e balanças de precisão

Um homem foi preso na tarde desta sexta-feira (19), suspeito de tráfico de drogas, no Setor Finsocial, Região Noroeste de Goiânia. De acordo com a equipe da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) que atendeu a ocorrência, o suspeito foi abordado durante uma patrulha pelo setor e com ele os agentes encontraram uma pequena porção de maconha. No decorrer da abo...