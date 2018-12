Vida Urbana Homem é preso suspeito de tentativa de homicídio em Goiânia Vítima foi atingida por três tiros, mas conseguiu pedir socorro

Um homem foi preso após tentar matar outra pessoa, na madrugada desta quinta-feira (27), no setor Urias Magalhães, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi atingida com três tiros e conseguiu chamar os policiais. O suspeito tentou fugir, mas acabou preso. Em conversa com os policiais, a vítima passou informações que levaram até um endereço onde o...